С сегодняшнего дня изменилось место посадки и высадки пассажиров маршрутов Печоры-Псков в областном центре
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С 21 апреля отправление/прибытие рейсов автобусов пригородных маршрутов № 205 «Печоры-Псков ч/з Новый Изборск», № 207 «Печоры-Псков» и № 207 «Псков-Печоры» (экспресс) переносится с автовокзала «Псков» на остановку городских автобусов возле железнодорожного вокзала. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
Место посадки обозначено флажком с указанием маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU