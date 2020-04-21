С сегодняшнего дня изменилось место посадки и высадки пассажиров маршрутов Печоры-Псков в областном центре

21 Апр 2020 2020-04-21T10:31:21+03:00

Изменить размер текста: A A

С 21 апреля отправление/прибытие рейсов автобусов пригородных маршрутов № 205 «Печоры-Псков ч/з Новый Изборск», № 207 «Печоры-Псков» и № 207 «Псков-Печоры» (экспресс) переносится с автовокзала «Псков» на остановку городских автобусов возле железнодорожного вокзала. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Место посадки обозначено флажком с указанием маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU