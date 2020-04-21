Автобусы № 11, 22 и 30 в Пскове будут временно ходить по новому маршруту

21 Апр 2020 2020-04-21T10:34:19+03:00

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Из-за проведения работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове с 6:00 23 апреля (четверг) до 23:59 4 мая (понедельник) закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Школьной до Леона Поземского.

В связи с этим движение автобусов маршрутов №11, 22, 30 будет осуществляться по улицам Школьная, Олега Кошевого, Леона Поземского, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU