2020-04-21T10:44:48+03:00
Политика

Михаил Ведерников поздравил представителей органов местного самоуправления Псковской области с профессиональным праздником

Олег Томилин
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Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Этот профессиональный праздник был учрежден в июне 2012 года. 21 апреля было выбрано датой празднования в честь издания в этот день (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II: этот документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении и закрепил за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

По случаю этого праздника губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представителей ОМСУ в регионе. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, он сказал:

«Уважаемые главы городов, районов, поселений, сотрудники органов муниципального самоуправления, дорогие ветераны муниципальной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Муниципальная власть — первая инстанция, куда обращаются люди со своими вопросами и проблемами. Именно вашим трудом обеспечиваются самые необходимые вещи, формируется среда проживания каждого человека.

В непростых современных обстоятельствах значимость вашей работы становится всё более заметной и очевидной.

В то время как большая часть страны оказалась на самоизоляции, муниципальные служащие продолжают обеспечивать свет, тепло, воду, обучение детей, чистоту и порядок в населённых пунктах, работу всей транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Поэтому сейчас людям особенно важно ваше неравнодушное отношение к своим обязанностям, стремление и готовность решать все возникающие проблемы. Рассчитываю, что общими усилиями мы справимся со всеми этими вызовами, и обещаю оказывать вам в этом максимальное содействие.

Хочу сказать вам искренние слова благодарности за трудолюбие, умение работать с полной самоотдачей, желание сделать жизнь наших граждан достойной и комфортной. Счастья вам, сил и здоровья!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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