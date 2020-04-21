2020-04-21T12:40:07+03:00
Происшествия

Обрез «Мосинки» с патронами изъяли полицейские у жителя Стругокрасненского района

Олег Томилин
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Сотрудники полиции в результате отработки заявления об угрозе убийством обнаружили у жителя Стругокрасненского района обрез винтовки Мосина и патроны калибра 7,62 миллиметра.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, первоначально в Стругах Красных в полицию за помощью обратилась женщина, которая сообщила, что во время ссоры муж угрожал ей убийством и при этом демонстрировал предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Прибывшие по месту жительства заявительницы стражи порядка обнаружили и изъяли в бане у дома обрез винтовки Мосина и 5 патронов калибра 7,62 миллиметра к нему. Выяснилось, что это оружие принадлежало мужу потерпевшей. По заключению экспертов, изъятый обрез является огнестрельным оружием.

Подозреваемым является безработный местный житель, 1978 года рождения. Он дал признательные показания. По словам мужчины, обрез ему достался «в наследство» от деда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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