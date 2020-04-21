Учреждения здравоохранения Себежского, Печорского и Гдовского районов получили почти 8 тысяч медицинских масок от Андрея Турчака

21 Апр 2020 2020-04-21T12:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области продолжается распределение по медучреждениям районов Псковской области переданных секретарем генсовета «Единой России», сенатором от региона Андреем Турчаком 100 тысяч защитных масок.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе местного отделения «ЕР», секретарь себежского районного отделения партии Дарья Козьякова передала 2,5 тысяч защитных масок главному врачу Себежской районной больницы Андрею Захарову.

«Врачи по долгу службы находятся на передовой и лицом к лицу борются с инфекцией. И каждый из нас должен сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им», - отметила Козьякова.

Накануне партия защитных масок для учреждений здравоохранения была доставлена в Печоры. «Две коробки по 980 масок переданы исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Печорская районная больница» Марине Бедюх. Также коробка с 980 масками была передана главному врачу ГБУЗ «Областной дом ребёнка» Наталье Вишневской. Руководители учреждений поблагодарили за поддержку», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Глотко.

Также 2,5 тысяч медицинских масок получили сотрудники Гдовской районной больницы.

Напомним, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тысяч медицинских масок. Защитные средства будут распределены между учреждениями здравоохранения Псковской области. На прошлой неделе 7 тыс. масок были переданы в Псковскую городскую поликлинику по 8 тысяч масок — в Псковскую городскую больницу и на Псковскую станцию скорой медицинской помощи. Также 4 тысячи масок были направлены в Псковскую межрайонную больницу. Это позволит на определенный срок обеспечить масками медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU