2020-04-21T12:51:44+03:00
Происшествия

Полиция выявила фиктивно регистрирующих у себя в квартире иностранцев великолучанку

Олег Томилин
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В Великих Луках полиция выявила факт фиктивной регистрации местной жительницей иностранцев у себя дома.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, безработная великолучанка 1972 года рождения в своей квартире на улице Мурманской осуществила фиктивную регистрацию трех граждан Республики Узбекистан.

Женщина уже дала признательные показания. По данным фактам проводится проверка.

«Подобные факты на территории области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния», — отметили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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