Полиция выявила фиктивно регистрирующих у себя в квартире иностранцев великолучанку
В Великих Луках полиция выявила факт фиктивной регистрации местной жительницей иностранцев у себя дома.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, безработная великолучанка 1972 года рождения в своей квартире на улице Мурманской осуществила фиктивную регистрацию трех граждан Республики Узбекистан.
Женщина уже дала признательные показания. По данным фактам проводится проверка.
«Подобные факты на территории области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния», — отметили в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU