На заводе «Евро-Керамика» в Печорах прошла проверка после жалобы радиослушательницы

21 Апр 2020 2020-04-21T13:08:26+03:00

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Сегодня, 21 апреля, на заводе «Евро-Керамика» в Печорах прошла внеплановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, принятых в связи с развитием пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает «Псковское агентство информации», проверка была инициирована после звонка радиослушательницы: 17 апреля она дозвонилась в эфир программы «БезГалстукOFF» радиостанции «Маяк» и обратилась к председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой. «Я работаю на керамзаводе. У нас нет мер, чтобы там обрабатывали, все мы ходим гуськом. Средств защиты нет, но мы работаем. Вы представляете, что творится?» — рассказала радиослушательница.

В результате была инициирована проверка соблюдения на заводе «коронавирусного» указа губернатора.

В ходе проверки выяснилось, что водитель автобуса, который возил рабочих, оказался предварительно заражен COVID 19: 14 апреля он обратился в здравпункт на предприятии, где ему после рентгена поставили диагноз «пневмония» и отправили в Псковскую инфекционную больницы — там второй тест на коронавирус оказался положительным.

Также в ходе проверки был обнаружен ряд мелких недочетов в области соблюдения санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU