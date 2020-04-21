На заводе «Евро-Керамика» в Печорах прошла проверка после жалобы радиослушательницы
Сегодня, 21 апреля, на заводе «Евро-Керамика» в Печорах прошла внеплановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, принятых в связи с развитием пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщает «Псковское агентство информации», проверка была инициирована после звонка радиослушательницы: 17 апреля она дозвонилась в эфир программы «БезГалстукOFF» радиостанции «Маяк» и обратилась к председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой. «Я работаю на керамзаводе. У нас нет мер, чтобы там обрабатывали, все мы ходим гуськом. Средств защиты нет, но мы работаем. Вы представляете, что творится?» — рассказала радиослушательница.
В результате была инициирована проверка соблюдения на заводе «коронавирусного» указа губернатора.
В ходе проверки выяснилось, что водитель автобуса, который возил рабочих, оказался предварительно заражен COVID 19: 14 апреля он обратился в здравпункт на предприятии, где ему после рентгена поставили диагноз «пневмония» и отправили в Псковскую инфекционную больницы — там второй тест на коронавирус оказался положительным.
Также в ходе проверки был обнаружен ряд мелких недочетов в области соблюдения санитарных правил.
ИСТОЧНИК KP.RU