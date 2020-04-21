22 апреля в Псковской области ожидается до +15 градусов
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В среду, 22 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а также высокое атмосферное давление. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU