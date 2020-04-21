Читатели телеграм-канала «Псковские новости» недовольны работой автобусного парка в Пскове в период пандемии

21 Апр 2020 2020-04-21T14:40:42+03:00

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Телеграм-канал «Медиахолдинга Псковской области» «Псковские новости» подвел итоги опроса об удовлетворенности граждан работой автобусного парка Пскова в период карантина. Те, кто оказался доволен работой автобусов, оказались в меньшинстве: ответ «Молодцы, чистые внутри автобусы и ходят по расписанию» выбрали 34 % принявших участие в опросе.

Еще 25 % респондентов ответили, что «Стало хуже: утром в автобусе битком, страшно ехать на работу. Это не борьба с инфекцией!»

А больше всего голосов — 41 % — набрал ответ «Стал ходить пешком».

Всего в опросе приняли участие 124 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU