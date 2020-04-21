2020-04-21T14:48:59+03:00
Общество

Около 2 недель продлится ремонт улицы Гагарина в Пскове

Олег Томилин
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Ремонт улицы Гагарина в Пскове.Ремонт улицы Гагарина в Пскове.
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ООО «Спецдор 60» приступил к ремонтным работам на улице Гагарина в Пскове. Подрядчик приводит в порядок участок дороги от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта протяженностью 355 метров.

Объект вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областному комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам подрядчика, на выполнение работ необходимо около двух недель. На этой неделе происходит срезка старого асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе начнется устройство нового дорожного полотна. Будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 11 см.

Работы проводятся в стесненных условиях в связи с интенсивным потоком общественного и личного автомобильного транспорта. Сложности при производстве работ также возникли в связи с наличием большого количества люков на проезжей части. Многие из них вмонтированы в железобетонные плиты. Согласно техзаданию, подрядчик должен отрегулировать высоту крышек колодцев и заменить люки.

Нанесение дорожной разметки термопластиком со светоотражающими элементами запланировано на более теплое время года. Срок выполнения работ по контракту – 20 июля.

Общая стоимость работ составит 5,2 млн рублей. Деньги направлены из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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