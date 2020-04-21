В Пскове в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали укравшего спиртное мужчину

21 Апр 2020 2020-04-21T14:54:07+03:00

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В Пскове 20 апреля сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который похитил спиртное из магазина на Рижском проспекте.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе управления Росгвардии по Псоквской области, персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали 47-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU