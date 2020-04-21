В Пскове в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали укравшего спиртное мужчину
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В Пскове 20 апреля сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который похитил спиртное из магазина на Рижском проспекте.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе управления Росгвардии по Псоквской области, персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали 47-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU