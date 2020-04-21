2020-04-21T15:50:53+03:00
Происшествия

В Гдовском районе возбудили уголовное дело на браконьера, поймавшего 7 щук во время нерестового запрета

Олег Томилин
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Фото Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.Фото Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
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В Гдовском районе местный ОМВД возбудил уголовное дело на рыбака-браконьера по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства, сотрыдники рыбнадзора в свой профессиональный праздник 7 апреля в районе деревне Островцы обнаружили браконьера, ловившего щуку в период нерестового запрети. При этом злоумышленник использовал незаконные орудия лова.

Государственные инспекторы изъяли у нарушителя 5 плотвиц, 3 карася и 7 щук.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, согласно действующим таксам, составил 14 950 рублей.

Северо-Западное территориальное управление напоминает, что с 1 апреля по 15 мая запрещен вылов щуки в озерах Псковское, Теплое и Чудское, а в прочих водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области с 1 апреля по 10 мая. Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Западного бассейна в целях предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы во время нереста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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