Штрафы на 75 тысяч рублей выписали за неделю госинспекторы рыбнадзора в Псковской области
На минувшей неделе в Псковской области госинспекторы рыбнадзоры выписали штрафов на 75 тысяч рублей по 20 административным правонарушениям, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западной территориальном управлении Росрыболовства.
При этом было взыскано штрафов на 2000 рублей. Кроме того, в Псковской области инспекторы изъяли 39 незаконны орудий лова, по результатам их работы возбуждены 2 уголовных дела.
При этом всего на Северо-Западе было наложено штрафов на браконьеров на сумму 249 тысяч рублей. Было выявлено 143 административных правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU