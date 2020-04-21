Штрафы на 75 тысяч рублей выписали за неделю госинспекторы рыбнадзора в Псковской области

21 Апр 2020 2020-04-21T16:00:46+03:00

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На минувшей неделе в Псковской области госинспекторы рыбнадзоры выписали штрафов на 75 тысяч рублей по 20 административным правонарушениям, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западной территориальном управлении Росрыболовства.

При этом было взыскано штрафов на 2000 рублей. Кроме того, в Псковской области инспекторы изъяли 39 незаконны орудий лова, по результатам их работы возбуждены 2 уголовных дела.

При этом всего на Северо-Западе было наложено штрафов на браконьеров на сумму 249 тысяч рублей. Было выявлено 143 административных правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU