2020-04-21T16:23:40+03:00
Общество

«Псковпассажиравтотранс» отменил решение о переносе места посадки и высадки пассажиров маршрутов Псков - Печоры

Олег Томилин
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ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» сегодня, 21 апреля, опубликовал информацию о том, что с завтрашнего дня отправление/прибытие рейсов автобусов пригородных маршрутов № 205 «Печоры-Псков ч/з Новый Изборск», № 207 «Печоры-Псков» и № 207 «Псков-Печоры» (экспресс) будет осуществляться как раньше — на автовокзале «Псков».

Напомним, ранее автотранспортное предприятие сообщило, что с 21 апреля места посадки и высадки пассажиров указанных маршрутов переносятся на остановку возле железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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