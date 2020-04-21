В Псковской области почтальоны доставили на дом уже 97 % пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы

21 Апр 2020 2020-04-21T16:46:23+03:00

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В Псковской области почтальоны доставили на дом получателям уж 97% пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Мы просим клиентов воздержаться от посещения отделений связи, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На данный момент более 97 % выплат осуществлены. Мы задействовали все необходимые ресурсы для досрочной доставки пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы, в частности, более 1000 почтальонов Псковского управления доставляют в кратчайшие сроки выплаты псковичам на дом», — сообщила заместитель директора УФПС Псковской области Любовь Рыбакова.

Она отметила, что клиентам, которых в момент доставки не было дома, денежные средства будут доставлены повторно до 25 апреля.

В региональном управлении ФПС подчеркнули: чтобы помочь осуществить «Почте России» эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона в этот период времени находились дома.

Также жители Псковской области могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания.

На период осложнения эпидемиологической обстановки Почта России отменила комиссию за операции с применением МПКТ. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

ИСТОЧНИК KP.RU