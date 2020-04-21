В 31 хозяйстве Псковской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота

21 Апр 2020 2020-04-21T17:00:59+03:00

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На сегодняшний день Псковская область является стационарно неблагополучным регионом по лейкозу крупного рогатого скота, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В настоящее время это заболевание выявлено в 31 хозяйстве региона.

В управлении отметили, что лейкоз у коров – это неизлечимая инфекционная болезнь вирусного типа, которая поражает ДНК животного и через кровеносную систему распространяется по всему организму. Развитие болезни приводит к образованию у животного опухоли и падению иммунитета.

Лейкозом болеют как молодые, так и взрослые животные всех разводимых пород и их помеси, но чаще он отмечается у животных 4-8-летнего возраста. Вирус передается различными способами: через прямой контакт с больным животным, рабочую утварь и инструменты, кровь и слюну, кровососущих насекомых, молоко.

Вылечить лейкоз невозможно, поэтому зараженный скот немедленно перемещают в другое место содержания, после чего отправляют на убой.

При установлении лейкоза у двух и более животных хозяйство объявляют неблагополучным по заболеванию, вводят ограничения и организуют в нем оздоровительные мероприятия. В зависимости от эпизоотической ситуации и конкретных хозяйственно-экономических условий оздоровление хозяйств проводят двумя методами:

По имеющимся данным на сегодняшний день вирус лейкоза не передаётся от коровы к человеку, но употребление мяса или молочных продуктов от больной коровы возможно только после термической обработки.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям настоятельно рекомендует:

В случае возникновения вопросов о качестве приобретенного молока, необходимо обратиться в Управление по телефону (8112) 33-12-20 добавочный 227.

ИСТОЧНИК KP.RU