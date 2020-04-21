Глава Себежского района рассказал обо всех похожих на заражение коронавирусом случаях в муниципалитете

21 Апр 2020 2020-04-21T17:18:03+03:00

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Глава Себежского района Леонид Курсенков в очередной раз обратился в гражданам в связи с развитием пандемии коронавируса COVID-19. Ранее он обращался к себежанам на сайте муниципальной администрации в связи с выявлением первого в районе пациента с подозрением на коронавирус, а теперь решил обратиться к людям «с целью доведения объективной информации об обстановке в нашем районе и предотвращению возникновения беспочвенных домыслов и слухов».

Леонид Курсенков напомнил, что по состоянию на утро 21 апреля в районе был официально подтвержден только один случай заражения COVID-19 — у жительницы деревни Дедино, которая в тяжелом, но стабильном состоянии находится в Псковской городской больнице и подключена к аппарату ИВЛ.

Между тем, в субботу, 18 апреля, в Себежскую районную больницу с высокой температурой был госпитализирован 20-летний житель Идрицы. И вскоре он скончался. У погибшего были взяты анализы на наличие коронавируса, но результаты тестов пока не пришли.

Кроме этого, житель Соснового Бора тоже находится на госпитализации с подозрением на пневмонию. У него также взяты анализы, результаты исследования которых пока неизвестны. Все лица, контактировавшие с заболевшими, установлены и определены на карантин.

Всего, по словам главы района, на данный момент на карантине находится 105 человек, из них 22 человека ранее вернулись из-за пределов РФ либо имели контакт с возвратившимися.

«Призываю всех лиц, помещенных на карантин, отнестись к этому с полной ответственностью. Меры противодействия распространению коронавирусной инфекции определенны указами губернатора Псковской области, предписаниями главного санитарного врача и находятся в общем доступе, — написал Леонид Курсенков. — Санкции за нарушение режима карантинных мероприятий, предусмотрены действующим административным законодательством РФ и применяются, как в отношении физических лиц, так и в отношении руководителей организаций. Сегодня комиссией администрации Псковской области в отношении руководителя одного из муниципальных образований Себежского района будет вынесено решение о привлечении его к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ за бездействие. И это заслужено».

«Несмотря на все ограничения, жизнь продолжается и должна продолжаться, — добавил глава. — Ряд организаций нашего района в текущих условиях продолжает свою деятельность, но ответственность за безопасность людей с руководителей никто не снимал. Есть два основных правила: это измерение температуры тела у всего персонала перед началом работы и опрос о наличии контактов с людьми, включенными в группу риска – вернувшимися из-за рубежа и контактировавшими с заболевшими людьми. Существуют штрафы, существуют угрозы, но, наверное, самое эффективное и действенное — это личное отношение людей к себе, к своему окружению. Посмотрите в лица своих близких, родителей, детей, внуков – это родные люди. От вашего отношения зависит их здоровье и жизнь. Соблюдайте все рекомендации, которые неоднократно были озвучены. Не выходите без особой необходимости из дома, не контактируйте с незнакомыми людьми и избегайте мест массового скопления людей. Особенно это касается людей старших возрастов. Для них риск заболевания коронавирусной инфекцией и наступления тяжелых последствий для здоровья очень высок. Мойте чаще руки. Желаю всем вам крепкого здоровья. Беда нас обойдет».

ИСТОЧНИК KP.RU