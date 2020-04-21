Росавиация включила рейсы из Пскова в Анапу, Калининград и Сочи в перечень субсидируемых маршрутов

21 Апр 2020 2020-04-21T17:41:14+03:00

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Росавиация включила в перечень субсидируемых маршрутов рейсы «Псков - Анапа», «Псков - Калиниград» и «Псков - Сочи», написал у себя в инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это значит, что как только мы справимся с коронавирусной угрозой (очень надеюсь, что большую часть ограничений будем снимать уже в июне), аэропорт княгини Ольги начнёт работу по этим трём направлениям, — отметил он. — Разумеется, в дополнение к московским рейсам».

«Пока упрямые пессимисты говорили о невозможности развития нашего воздушного сообщения, мы делали всё необходимое, чтобы это стало реальностью», — добавил глава региона и выразил благодарность за помощь и конструктивное взаимодействие своим коллегам — губернатору Калининградской области Антону Алиханову и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

На приложенных к этому посту фотографиях приказа Росавиции от 17 апреля № 393-П указано, что рейс «Псков - Анапа» должны осуществлять авиакомпания «РусЛайн» с 1 июня по 31 августа по 2 полета в неделю (всего 27 парных рейсов за год) при софинансированиии в размере 30,1 % со стороны Псковской области 30 % со стороны Краснодарского края.

Та же авиакомпания должна осуществлять по 2 рейса «Псков - Калининград» в неделю с 1 апреля по 31 декабря (всего 81 парный рейс в год). Псков и Калининград должны софинансировать эти рейсы по 25 % каждый.

Наконец, рейс компании «Азимут» «Псков - Сочи» с периодом выполнения полетов с 1 января по 31 декабря по 2 раза в неделю (всего 104,5 парных рейсов в год) должны софинансироваться Псковской областью и Краснодарским краев в размере 30,5% на каждый субъект.

ИСТОЧНИК KP.RU