2020-04-22T09:45:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области еще у 6 пациентов подтвердили коронавирус, очаг инфекции появился еще в одном районе

Олег Томилин
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Пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести с тенденцием к ухудшению в Псковской области начали переводить в реанимацию.Пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести с тенденцием к ухудшению в Псковской области начали переводить в реанимацию.
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За минувшие сутки в Псковской области еще у 6 пациентов подтвердили наличие коронавирусной инфекции COVID-19 — общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 64. Свежую статистику опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

При этом предварительных коронавирусных диагнозов сейчас в регионе нет — во всех случаях были взяты повторные тесты.

Также с момента начала пандемии в Псковской области 6 человек с подтвержденном коронавирусом умерли, а 9 — выздоровели. Проведено 6116 тестов, при этом обследовано 5882 человека.

«За прошедшие сутки добавилось 6 подтверждённых случаев, — написал Михаил Ведерников. — Обращаю внимание, что на долю районов приходится половина новых пациентов (в том числе, добавился Пустошкинский район), 4 человека в тяжёлом состоянии. Начали направлять в реанимацию людей в среднем состоянии, у которых есть тенденция к ухудшению. В настоящий момент туда переведено 6 человек».

Статистика по распространению пандемии в муниципалитетах Псковской области на вечер 21 апреля.

Статистика по распространению пандемии в муниципалитетах Псковской области на вечер 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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