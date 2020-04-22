Ночью сразу два сильных пожара произошли в Тямше Псковского района

22 Апр 2020 2020-04-22T09:56:11+03:00

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Минувшей ночью в поселке Тямша Псковского района с разницей в несколько часов произошло сразу 2 сильных пожара.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС РФ по Псковской области, в 03:57 22 апреля поступило сообщение о возгорании в дачном доме и прилагеющих надворных постройках на улице Солнечной. Пожар тушили сразу 14 человек при помощи 4 единиц техники. Как сообщает «Псковское агентство информации», в результате пожара никто не пострадал, так как владелец использовал строение исключительно как дачный дом. https://informpskov.ru/news/320564.html

Затем в 06:02 поступило сообщение о возгорание снова в Тямше, но на улице Сиреневой. Для ликвидации возгорания вновь были задействованы 14 пожарных и 4 единицы техники. Сведений о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU