В 2020 году в 19 районных и сельских школах Псковской области отремонтируют спортзалы по нацпроекту «Образование»

22 Апр 2020 2020-04-22T10:56:31+03:00

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В нынешнем году по нацпроекту «Образование» в 19 районных и сельских школах Псковской области будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы. На эти цели будет направлено более 18 млн рублей. Спортзалы модернизируют в образовательных учреждениях Псковского, Великолукского, Палкинского, Дедовичского, Опочецкого, Невельского, Печорского, Бежаницкого, Гдовского и Стругокрасненского районов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Сейчас ремонт спортзала завершается в Выскодской малокомплектной общеобразовательной школе Дновского района, сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Работы проходят в рамках исполнения федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В спортзале заменены оконные блоки, входная дверь. В настоящее время в помещении проводятся косметические работы. Затем на окна установят защитное ограждение, рассказала директор школы Ирина Баранова. На проведение работ было направлено 200 тысяч рублей.

«После окончания ремонта, после завершения режима самоизоляции ученики нашей школы смогут заниматься спортом в более комфортных условиях», — добавила она.

Кроме того, на этой неделе начнется ремонт спортзала в Бельской общеобразовательной школе Дновского района. В рамках заключенного контракта на объекте заменят пол, произведут побелку потолков и покраску стен, установят новое освещение.

По Исской школе Пушкиногорского района, Цапельской школе Стругокрасненского района, Ашевской средней школе Бежаницкого района и ряду других образовательных учреждений электронные торги на проведение ремонтных работ и поставку спортивного инвентаря уже проведены. В ближайшее время там также начнутся ремонтные работы. В других муниципальных образованиях либо объявлены аукционы, либо идет подготовка проектной документации для проведения государственной экспертизы.

Одним из критериев создания спортзалов в сельских и районных школах является адаптация их под семейные спортивные клубы. «Это будут универсальные площадки, на которых заниматься физкультурой и спортом смогут не только учащиеся школ, но и местные жители», — подчеркнул Александр Седунов.

Отметим, что поэтапная работа по модернизации спортивных объектов в школах ведется с 2014 года. Таким образом, к концу этого года число отремонтированных школьных спортивных залов достигнет 90. Еще 18 планируется отремонтировать в 2021 году.

Напомним, Выскодская основная общеобразовательная школа является филиалом Средней общеобразовательной школы № 1 города Дно. Бельская основная общеобразовательная школа — филиал Дновской средней общеобразовательной школы № 50. Оба учреждения являются малокомплектными, в них обучаются до 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU