2020-04-22T10:58:46+03:00
Общество

Дополнительные меры соцподдержки в связи с пандемией COVID-19 закреплены новым указом губернатора Псковской области

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В Псковской области расширены меры социальной поддержки населения. Соответствующие изменения в соответствующий указ внесены губернатором Михаилом Ведерниковым. Напомним, поручение разработать дополнительные меры соцподдержки для граждан глава региона дал на недавнем совещании с вице-губернаторами.

В документе по отдельным сферам указаны конкретные размеры выплат, категории специалистов и граждан, которые станут получателями новых мер поддержки.

Так, в сфере образования будет увеличено число учащихся, кому будут выданы продуктовые наборы на сумму 1,5 тыс рублей. Если в апреле ими должны быть обеспечены только школьники из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, то в мае к этой категории присоединяться и все учащиеся начального звена — 1–4 классов. Кроме того, педагоги региона получат единовременную компенсацию в размере 3 тыс рублей за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме.

Согласно Указу, безработным гражданам, которые получают минимальное пособие по безработице (в размере 1,5 тыс рублей) или не получают его вовсе, будет организована выплата дополнительного государственного пособия в размере 5 тыс рублей ежемесячно на период с апреля по июнь текущего года.

На однократные выплаты, по решению Губернатора, могут претендовать и малоимущие одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет, малообеспеченные семьи и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Размер выплат составит 5 тыс рублей.

Кроме того, работникам организаций социального обслуживания, занятым в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в апреле — июне этого года будут осуществляться дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тыс рублей.

Глава региона ранее сообщал, что дополнительный пакет мер социальной поддержки рассчитан на 70 тыс жителей региона и потребует увеличить расходы регионального бюджета более чем на 270 млн рублей. «Для Псковской области это объективно беспрецедентные меры. Это решение на грани финансовых возможностей. Мы постараемся охватить все категории населения, которые сейчас находятся не просто в дискомфортном, а в действительно крайне сложном положении», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Текст указа размещен на официальном портале нормативном портале нормативных правовых актов Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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