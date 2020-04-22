2020-04-22T11:03:07+03:00
Экономика

Псковский Фонд гарантий и развития предпринимательства докапитализируют почти на 100 млн рублей для поддержки бизнеса в период пандемии

Олег Томилин
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Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области будет докапитализирован почти на 100 млн рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации. Эти средства направят на предоставление льготных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, вошедших в зоны риска в связи с ситуацией по распространению на территории региона COVID-19.

Докапитализация Фонда произойдет из двух источников. Порядка 33 млн рублей будет направлено из средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Еще около 66 млн поступит в рамках реализации антикризисного плана, разработанного правительством РФ.

Отметим, фонд уже одобрил 32 заявки на реструктуризацию кредитов, взятых предпринимателями, на общую сумму более 53 млн рублей. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обращал внимание, что такая мера поддержки эффективная и актуальная, поэтому ее обязательно необходимо расширять.

Помимо этого, ряд банков начал реализацию программы беспроцентного кредитования бизнеса для выплаты заработных плат работникам предприятий. На текущий момент одобрено уже более 20 заявок. Также крупные кредитные организации вынесли положительные решения по более чем 180 заявкам на реструктуризацию действующих займов у представителей малого и среднего бизнеса региона.

Отметим, что в Псковской области сформирован перечень из восьми отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения COVID-19. Для этих отраслей принят ряд дополнительных мер поддержки, в число которых входят снижение арендной платы за использование государственного и муниципального имущества, ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. В рамках заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона будет рассматриваться возможность расширения перечня отраслей, находящихся в зоне риска, с учетом складывающейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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