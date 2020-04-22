Почти 4 тысячи обращений за месяц поступило в круглосуточный инфцентр по ситуации с коронавирусом в Псковской области

22 Апр 2020 2020-04-22T11:24:14+03:00

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Около 3,9 тысяч звонков о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа поступило в круглосуточный оперативный информационный центр Псковской области за первый месяц работы.

Большинство обратившихся (1,3 тысячи звонков) интересовались эпидемиологической обстановкой в регионе, дальнейшими действиями после возвращения из-за границы или после контакта с такими людьми (588 звонков). Кроме того, операторы оформляют заявки на волонтерскую помощь (560 обращений) и дают консультации по вопросам работы организаций и предприятий на период действия ограничительных мер (526 обращений).

Операторы центра отвечают на самые разные вопросы, волнующие граждан, — рассказывают о правилах самоизоляции и ограничительных мерах в регионе, информируют о симптомах нового заболевания, действиях при недомогании, правилах оформления электронного больничного листа.

Напомним, телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Звонки принимают студенты-выпускники ПсковГУ, обучающиеся по специальности «Медицинская кибернетика». Они обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно. К работе привлечены и специалисты профильных комитетов администрации Псковской области.

Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область», а также канал в «Telegram» в сообществе «COVID-19. Псковская область». В регионе работают и дополнительные интернет-площадки — приложение «Viber» в официальном сообществе «Оперштаб Псковской области» и канал в «Яндекс. Чаты» в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Псковской области».

Также действует федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер общероссийской «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU