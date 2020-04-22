2020-04-22T11:31:30+03:00
Спорт

В Ледовый дворец Пскова по нацпроекту поставят современные хоккейные тренажеры и машину для заливки льда

Поделиться:
Изменить размер текста:

Ледовый дворец в Пскове в этом году будет оснащен специализированным оборудованием для тренировок и спортивной подготовки по хоккею в рамках нацпроекта «Демография». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» со ссылкой на директора учреждения Ивана Штылина, контракт на поставку специнвентаря уже заключен.

Ледовый дворец получит современные интерактивные тренажеры с интегрированной единой системой аналитики. Среди них установки, рассчитанные на отработку техники приема и передачи шайбы, скорости реакции, точности и скорости броска, а также электронные тренажеры для оттачивания комплексных движений по обыгрышу соперника, для отработки ударов и прыжков.

Кроме того, в Ледовый дворец будет поставлена современная машина для заливки и выравнивания льда, позволяющая обеспечивать качество льда профессионального уровня, а также профессиональный станок для ее обслуживания.

Псковские спортсмены также получат хоккейную беговую дорожку, универсальное информационное табло и новый профессиональный электронный станок для заточки коньков. Планируется, что все оборудование будет введено в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.

Вопрос оснащения Ледового дворца современным оборудованием для хоккея очень своевременный и важный, так как часть инвентаря уже выработало свой ресурс, отметил Иван Штылин.

«В этом году у нас появилась уникальная возможность за счет средств федерального бюджета не только обновить материально-техническую базу Ледового дворца, но и приобрести современное электронное оборудование для тренировок наших хоккеистов, которое уже используется в профессиональных хоккейных школах других субъектах. Уверен, что наши спортсмены благодаря такой модернизации выйдут на тренировочный процесс еще с большим желанием после окончания карантина и, непременно будут добиваться еще большего успеха», — добавил Иван Штылин.

Приобретение оборудования будет осуществлено в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Сумма предоставленных на модернизацию субсидий составляет 25 млн рублей.

Отметим, на базе Ледового дворца в Пскове действует 2 отделения — по обучению хоккею и фигурному катанию. В общей сложности в учреждении спорта занимается около 300 юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Ведерников анонсировал разработку специальной госпрограммы Псковской области по поддержке органов местного самоуправления
В Великих Луках в суд передано дело педофила, развращавшего своих малолетних племянницу и племянника
На открытый конкурс логотипа фестиваля «День скобаря» поступили первые проекты
Сегодня в 14:00 ПАИ покажет в прямом эфире селекторное совещание губернатора с главами районов
Студентка ПсковГУ создала компьютерную модель, помогающую диагностировать и лечить атеросклероз
Пожилая псковичка лишилась сбережений, поверив лже-подруге о выдаче пособия в связи с пандемией
В Пскове в миркрорайоне «Пскокирпич» начался ремонт улицы Черняховского в рамках проекта «Улица Победы»
В Ледовый дворец Пскова по нацпроекту поставят современные хоккейные тренажеры и машину для заливки льда
Почти 4 тысячи обращений за месяц поступило в круглосуточный инфцентр по ситуации с коронавирусом в Псковской области
Псковский Фонд гарантий и развития предпринимательства докапитализируют почти на 100 млн рублей для поддержки бизнеса в период пандемии
Дополнительные меры соцподдержки в связи с пандемией COVID-19 закреплены новым указом губернатора Псковской области
В 2020 году в 19 районных и сельских школах Псковской области отремонтируют спортзалы по нацпроекту «Образование»
В Палкинском районе ночью загорелась ферма
Ночью сразу два сильных пожара произошли в Тямше Псковского района
В Псковской области еще у 6 пациентов подтвердили коронавирус, очаг инфекции появился еще в одном районе
Из-за коронавируса партнерские роды в Псковском перинатальном центре прекращены, на выписку пускают только отцов
Росавиация включила рейсы из Пскова в Анапу, Калининград и Сочи в перечень субсидируемых маршрутов
Глава Себежского района рассказал обо всех похожих на заражение коронавирусом случаях в муниципалитете
В 31 хозяйстве Псковской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота
В Псковской области почтальоны доставили на дом уже 97 % пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы
«Псковпассажиравтотранс» отменил решение о переносе места посадки и высадки пассажиров маршрутов Псков - Печоры
Штрафы на 75 тысяч рублей выписали за неделю госинспекторы рыбнадзора в Псковской области
В Гдовском районе возбудили уголовное дело на браконьера, поймавшего 7 щук во время нерестового запрета
Два проекта учёных ПсковГУ по исследованию русско-белорусского пограничья получат грантовую поддержку
В Пскове в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали укравшего спиртное мужчину
Около 2 недель продлится ремонт улицы Гагарина в Пскове
Читатели телеграм-канала «Псковские новости» недовольны работой автобусного парка в Пскове в период пандемии
22 апреля в Псковской области ожидается до +15 градусов