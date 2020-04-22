В Пскове в миркрорайоне «Пскокирпич» начался ремонт улицы Черняховского в рамках проекта «Улица Победы»

22 Апр 2020 2020-04-22T12:05:11+03:00

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На улице Черняховского в микрорайоне «Псковкирпич» города Пскова начался ремонт. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект также вошел в федеральный проект «Улица Победы», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Протяженность участка составляет 881 метр, в виды работ вошли фрезерование старого слоя дорожного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установка двух искусственных дорожных неровностей и планировка обочин. В работе используется электронная система нивелирования, которая позволяет придать дороге необходимый поперечный уклон. Это делается для того, чтобы с проезжей части отводилась вода.

Согласно техзадания, дорожные работы должны быть завершены до 20 июля включительно. Однако подрядная организация — ООО «Спецдор 60» — планирует выполнить их в течение 2 недель.

Сумма контракта составила около 6,3 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Отметим, Иван Данилович Черняховский (1906–1945) — выдающийся советский полководец, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал танковым корпусом на Воронежском фронте, 60-й армией, а с 1944 года — 3-им Белорусским фронтом, который под его командованием успешно участвовал в Белорусской операции.

Добавим, что в рамках проекта «Улица Победы» в течение юбилейного 2020 года планируется привести в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны. В перечень таких объектов в Псковском регионе вошли 13 улиц.

Это улицы Черняховского и Рокоссовского в Пскове, улица Рымара в Острове, улицы Германа и Победы в Новоржеве, улица Аудрини в деревне Полоное Порховского района, улица Орлова в Порхове, улица 9 Мая в деревне Лучево, улицы Боченкова и Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района, улица Раи Гавриловой в Опочке, улица Ветеранов в деревне Кошелевицы Плюсского района и улица Бундзена в Дедовичах.

ИСТОЧНИК KP.RU