2020-04-22T12:05:11+03:00
Общество

В Пскове в миркрорайоне «Пскокирпич» начался ремонт улицы Черняховского в рамках проекта «Улица Победы»

Олег Томилин
Поделиться:
Ремонт улицы Черняховского в микрорайоне Псковкирпич.Ремонт улицы Черняховского в микрорайоне Псковкирпич.
Изменить размер текста:

На улице Черняховского в микрорайоне «Псковкирпич» города Пскова начался ремонт. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект также вошел в федеральный проект «Улица Победы», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Протяженность участка составляет 881 метр, в виды работ вошли фрезерование старого слоя дорожного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установка двух искусственных дорожных неровностей и планировка обочин. В работе используется электронная система нивелирования, которая позволяет придать дороге необходимый поперечный уклон. Это делается для того, чтобы с проезжей части отводилась вода.

Согласно техзадания, дорожные работы должны быть завершены до 20 июля включительно. Однако подрядная организация — ООО «Спецдор 60» — планирует выполнить их в течение 2 недель.

Сумма контракта составила около 6,3 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Отметим, Иван Данилович Черняховский (1906–1945) — выдающийся советский полководец, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал танковым корпусом на Воронежском фронте, 60-й армией, а с 1944 года — 3-им Белорусским фронтом, который под его командованием успешно участвовал в Белорусской операции.

Добавим, что в рамках проекта «Улица Победы» в течение юбилейного 2020 года планируется привести в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны. В перечень таких объектов в Псковском регионе вошли 13 улиц.

Это улицы Черняховского и Рокоссовского в Пскове, улица Рымара в Острове, улицы Германа и Победы в Новоржеве, улица Аудрини в деревне Полоное Порховского района, улица Орлова в Порхове, улица 9 Мая в деревне Лучево, улицы Боченкова и Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района, улица Раи Гавриловой в Опочке, улица Ветеранов в деревне Кошелевицы Плюсского района и улица Бундзена в Дедовичах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Ведерников анонсировал разработку специальной госпрограммы Псковской области по поддержке органов местного самоуправления
В Великих Луках в суд передано дело педофила, развращавшего своих малолетних племянницу и племянника
На открытый конкурс логотипа фестиваля «День скобаря» поступили первые проекты
Сегодня в 14:00 ПАИ покажет в прямом эфире селекторное совещание губернатора с главами районов
Студентка ПсковГУ создала компьютерную модель, помогающую диагностировать и лечить атеросклероз
Пожилая псковичка лишилась сбережений, поверив лже-подруге о выдаче пособия в связи с пандемией
В Пскове в миркрорайоне «Пскокирпич» начался ремонт улицы Черняховского в рамках проекта «Улица Победы»
В Ледовый дворец Пскова по нацпроекту поставят современные хоккейные тренажеры и машину для заливки льда
Почти 4 тысячи обращений за месяц поступило в круглосуточный инфцентр по ситуации с коронавирусом в Псковской области
Псковский Фонд гарантий и развития предпринимательства докапитализируют почти на 100 млн рублей для поддержки бизнеса в период пандемии
Дополнительные меры соцподдержки в связи с пандемией COVID-19 закреплены новым указом губернатора Псковской области
В 2020 году в 19 районных и сельских школах Псковской области отремонтируют спортзалы по нацпроекту «Образование»
В Палкинском районе ночью загорелась ферма
Ночью сразу два сильных пожара произошли в Тямше Псковского района
В Псковской области еще у 6 пациентов подтвердили коронавирус, очаг инфекции появился еще в одном районе
Из-за коронавируса партнерские роды в Псковском перинатальном центре прекращены, на выписку пускают только отцов
Росавиация включила рейсы из Пскова в Анапу, Калининград и Сочи в перечень субсидируемых маршрутов
Глава Себежского района рассказал обо всех похожих на заражение коронавирусом случаях в муниципалитете
В 31 хозяйстве Псковской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота
В Псковской области почтальоны доставили на дом уже 97 % пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы
«Псковпассажиравтотранс» отменил решение о переносе места посадки и высадки пассажиров маршрутов Псков - Печоры
Штрафы на 75 тысяч рублей выписали за неделю госинспекторы рыбнадзора в Псковской области
В Гдовском районе возбудили уголовное дело на браконьера, поймавшего 7 щук во время нерестового запрета
Два проекта учёных ПсковГУ по исследованию русско-белорусского пограничья получат грантовую поддержку
В Пскове в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали укравшего спиртное мужчину
Около 2 недель продлится ремонт улицы Гагарина в Пскове
Читатели телеграм-канала «Псковские новости» недовольны работой автобусного парка в Пскове в период пандемии
22 апреля в Псковской области ожидается до +15 градусов