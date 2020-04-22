2020-04-22T12:41:00+03:00
Происшествия

Пожилая псковичка лишилась сбережений, поверив лже-подруге о выдаче пособия в связи с пандемией

Олег Томилин
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66-летняя жительница Пскова лишилась сбережений из-за действий мошенников, которые написали ей в соцсетях со взломанной страницы ее подруги.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшая получила сообщение с аккаунта подруги, в котором содержалась просьба помочь той получить некое пособие в размере 2000 рублей. Якобы, такое пособие выдает пенсионерам одним из банков в качестве поддержки находящихся на самоизоляции пожилых людей. При этом лже-подруга поинтересовалась реквизитами банковской карты псковички, которые та и предоставила.

В результате пенсионерка лишилась 12 тысяч рублей со своей карты. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Судя по всему, аккаунт ее подруги взломали злоумышленники. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Другой пожилой житель областного центра в одном интернет-магазине заказал лодочный мотор и перевел в качестве оплаты более 40 тысяч рублей. Однако заказанный мотор он так и не получил: этот интернет-магазин оказался фейковым. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках горожанке 1963 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки нечистые на руку лица пытаются, якобы, снять денежные средства. И под предлогом предотвращения их несанкционированного списания путем обмана завладел принадлежащими ей деньгами в сумме 315 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

С учетом такого рода фактов полиция призывает жителей региона проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными в сети и по телефону. Не сообщайте посторонним свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Не поддавайтесь на их все новые ухищрения. Как видим, мошенники используют даже сложившуюся непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для того, чтобы ввести доверчивых граждан в заблуждение и заполучить их деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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