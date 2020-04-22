Студентка ПсковГУ создала компьютерную модель, помогающую диагностировать и лечить атеросклероз

22 Апр 2020 2020-04-22T13:33:42+03:00

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Студентка 5 курса медицинского факультета ПсковГУ по специальности «Медицинская кибернетика» Надежда Цветкова заняла I место в X международной научно-практической конференции «Научные достижения и открытия современной молодёжи» в секции «Медицинские науки». Как сообщили «Комсомолькой правде в Пскове» в пресс-службе вуза, она представила компьютерную модель атеросклеротического процесса внутренней сонной артерии.

Научно-исследовательскую работу Надежда выполнила под руководством д.м.н., профессора кафедры фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ Евгении Случанко.

Исследование основано на математической модели течения крови в деформированном сосуде. В программе Comsol Multiphysics Надежда построила компьютерную модель внутренней сонной артерии с атеросклеротической бляшкой с применением метода конечных элементов для расчета количественных характеристик крови.

Эта модель может быть использована в клинической практике в качестве дополнительной диагностики атеросклероза, прогнозировании его осложнений и хирургическом лечении путем установки стента или шунтирования. Полный текст статьи размещен в открытом доступе в сборнике конференции.

Знания о наличие слабых областей в сосуде необходимо учитывать при хирургической лечение атеросклероза. Данная модель может использоваться в клинической практике в качестве дополнительной диагностики атеросклероза и прогнозирования, и его осложнений.

Целью конференции, проходившей 17 апреля 2020 года в Пензе, под руководством международного центра научного сотрудничества «Наука и просвещение» является содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, апробация результатов научно-исследовательской работы молодых ученых и поддержка высоких стандартов публикации их работ.

ИСТОЧНИК KP.RU