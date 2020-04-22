2020-04-22T13:56:02+03:00
Звезды

На открытый конкурс логотипа фестиваля «День скобаря» поступили первые проекты

Олег Томилин
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Оба варианта логотипа предложил кузнец Тимофей Силич.Оба варианта логотипа предложил кузнец Тимофей Силич.
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Первые два проекта логотипа фестиваля ремесленной культуры «День скобаря» поступили на открытый конкурс, объявленный Псковским областным центром народного творчества и творческим объединением «Псковский кузнечный двор». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионально администрации, автором обоих проектов стал художник по металлу Тимофей Силич.

Напомним, проведение открытого конкурса на создание логотипа фестиваля «День скобаря» был объявлен осенью прошлого года. Согласно условиям, логотип должен отражать содержание, уникальность и фирменный стиль фестиваля псковских кузнецов.

Материалы на конкурс в форматах *.jpg или *.png в черно-белом и цветном решении с описанием авторской трактовки значения его символов принимаются до 1 июля 2020 года на e-mail: nartvor@ocntpskov.ru или remeslo@ocntpskov.ru с пометкой «Конкурс логотип «День скобаря».

Жюри, в состав которого вошли псковские кузнецы, художники и искусствоведы, будет оценивать оригинальность и выразительность графического решения, лаконичность логотипа, художественный уровень выполнения работы, технологичность, простоту тиражирования в различных материалах и техниках.

На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и в составе творческих коллективов (образовательных учреждений, студенческих групп, кружков и творческих мастерских, др.). Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ, отвечающих предъявляемым требованиям.

В соответствии с Положением, авторы конкурсных работ предоставляют организаторам фестиваля право на некоммерческое использование изображений в коммуникационных мероприятиях, а также право в изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных материалов.

Авторы всех представленных на конкурс работ будут отмечены дипломами и памятными сувенирами. Победителя конкурса наградят специальным дипломом и призом от организаторов фестиваля. Его имя также будет указываться при изготовлении информационной продукции фестиваля.

Отметим, что в этом году проведение «Дня скобаря» намечено на 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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