В Великих Луках в суд передано дело педофила, развращавшего своих малолетних племянницу и племянника

22 Апр 2020 2020-04-22T14:07:17+03:00

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В Великих Луках городская прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 32-летнего педофила, обвиняемого в развращении своих племянницы и племянника, не достигших возраста 14 лет.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Великих Лук, мужчина обвиняется в совершении в двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лица, недостигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ходе предварительного следствия было установлено, что апреле и августе 2019 года обвиняемых у себя дома на улице Проектной дважды совершал иные действия сексуального характера в отношении своих племянницы 2012 года рождения и племянника 2011 года рождения.

По заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов обвиняемый признан педофилом.

Отметим, санкция ч. 4 ст. 132 УК РФ предусматривает единственный вид наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU