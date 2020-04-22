Михаил Ведерников анонсировал разработку специальной госпрограммы Псковской области по поддержке органов местного самоуправления

22 Апр 2020 2020-04-22T16:24:20+03:00

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В Псковской области будет разработана и реализована специальная региональная госпрограмма с комплексом мер поддержки органов местного самоуправления. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил сегодня, 22 апреля, выступая на совещании с главами муниципальных образований и городских округов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

«Это новое абсолютно решение», — заметил губернатор и сообщил, что программа объединит как существующие, так и новые мероприятия, которые условно можно разделить на три блока.

В первом блоке, по словам губернатора, будет прописан ряд мотивационных конкурсов — «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», «Лучший муниципальный служащий», — а также грантовая система для поддержки наиболее эффективных муниципалитетов и инструменты повышения квалификации сотрудников.

«Очень важная мера. Если дать людям нормальную зарплату, возможность обучаться, повышать свои навыки, компетенции, то у нас будет и другое качество работы. Программа будет полноценной экосистемой, которая позволит муниципальным служащим повышать собственный профессиональный уровень и тем самым напрямую помогать своему району», — подчеркнул глава региона.

При этом он обратил внимание на то, что регион сможет оказывать финансовую поддержку Ассоциации «Совет муниципальных образований» как независимому НКО, которая сможет решать многие задачи на местах.

Второй блок программы будет посвящен поддержке деятельности непосредственно органов местного самоуправления. В данном случае речь идет об усилении кадрового потенциала, содействии материально-техническому оснащению.

Говоря о третьем блоке, губернатор отметил, что он нацелен на привлечение жителей к решению проблем на местном уровне. «Фактически мы сможем серьезно поддержать и усилить уже реализованные на практике инициативы», — заметил он.

Если на грантовую поддержку территориального общественного самоуправления в бюджете 2019 года было предусмотрено 3,5 млн рублей, то в текущем году — уже 10 млн рублей, напомнил Михаил Ведерников. Он добавил, что на данный момент поступили около 100 проектов от ТОС. В этом году впервые появились проекты ремонта домов культуры, организации уличного освещения, благоустройства воинских захоронений. На данный момент создано более 83 ТОС, многие в настоящее время проходят регистрацию. Губернатор поблагодарил население за активную работу и поделился планами провести еще один конкурс во втором полугодии.

Также он сообщил, что в программу будут включены инструменты инициативного бюджетирования, под которые разрабатывается нормативная правовая база.

«Разумеется, все эти проекты не будут полноценно работать без включенности руководителей всех уровней власти. Я уверен, что мы справимся. Положительных примеров конструктивного отношения ко всем поставленным задачам очень много», — заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU