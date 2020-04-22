2020-04-22T17:09:06+03:00
Общество

С 23 по 25 апреля в Пскове ограничат движения автотранспорта на улице Гагарина

Олег Томилин
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Ремонт улицы Гагарина идет полным ходом.Ремонт улицы Гагарина идет полным ходом.
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В связи с проведением аварийных работ на теплотрассе, проходящей под улице Гагарина в Пскове, с 8:00 23 апреля до 23:59 25 апреля будет введено ограничение движения автотранспорта по полосам на улице Гагарина в районе пересечения с Октябрьским проспектом. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, движение будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 полосе.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, и просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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