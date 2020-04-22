В МФЦ можно оформить выплаты на детей до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал

22 Апр 2020 2020-04-22T19:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до 3 лет в размере 5 тысяч рублей с 22 апреля можно оформить во всех отделениях МФЦ Псковской области. Соответствующее соглашение подписано руководством областного Многофункционального центра и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Возможность оформления в МФЦ этой услуги позволит оперативно воспользоваться мерой социальной поддержки тем гражданам, у кого нет возможности подать документы в электронном виде через официальный сайт Пенсионного фонда РФ. Стоит отметить, что процедура подачи заявления в электронном виде крайне простая и быстрая, поэтому при наличии доступа к интернету, не стоит тратить время на посещение отделения МФЦ и соблюдать режим самоизоляции», — добавила Екатерина Ершова.

Вместе с тем граждан призывают не путать указанные выплаты с мерой поддержки малоимущих семей, которые оформляет Комитет по социальной защите Псковской области.

Напомним, федеральные выплаты в размере 5 тысяч рублей производятся родителям на детей в возрасте до 3 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Важно, что на получение поддержки могут претендовать семьи, имеющие или уже использовавшие право на материнский (семейный) капитал, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.

Подать заявление о предоставлении выплаты можно независимо от своего места жительства до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату. При обращении с собой необходимо иметь: паспорт заявителя, СНИЛС заявителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка и реквизиты счета получения выплаты.

Прием граждан ведется исключительно по предварительной записи. Номера телефонов всех отделов доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru. Обратиться можно также на «горячую линию» МФЦ — 8-800-100-60-11. Кроме того, налажена оперативная обратная связь в официальных социальных сетях: ВК «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.

ИСТОЧНИК KP.RU