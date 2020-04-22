2020-04-22T19:48:20+03:00
Общество

Второй в Великих Луках путепровод начнут строить в 2021 году

Олег Томилин
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В Великих Луках заканчивается проектирование еще одного путепровода.В Великих Луках заканчивается проектирование еще одного путепровода.
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Начало строительства в Великих Луках еще одного путепровода через разделяющую город на 2 части железнодорожную ветку намечено на 2021 год. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Юрия Власюка, новый путепровод соединит улицу Малышева с проспектом Гагарина.

«Сейчас уже заканчивается проектирование объекта, еженедельно с проектантами отрабатываем все детали. Я надеюсь, что в самое ближайшее время проект будет сдан на главгосэкспертизу», — сказал Юрий Власюк.

Новый автодорожный путепровод через железную дорогу между проспектом Гагарина и улицей Малышева будет строиться в 2021-2022 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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