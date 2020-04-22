Житель Гдовского района заразился COVID-19 во время лечения в петербургской клинике
Житель Гдовского района заразился коронавирусом COVID-19 во время леченя по другому заболеванию в клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».
Ухудшение состояние у мужчины произошло уже дома после возвращения из медучреждения: у него поднялась температура, и его увезли в инфекционную больницу в Пскове. Там у мужчины подтвердили наличие коронавирусной инфекции. При этом на данный момент состояние гдовича — не тяжелое.
Напомним, по официальным данным, у троих жителей Гдовского района обнаружен коронавирус. Всего в регионе 64 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU