Житель Гдовского района заразился COVID-19 во время лечения в петербургской клинике

22 Апр 2020 2020-04-22T19:57:06+03:00

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Житель Гдовского района заразился коронавирусом COVID-19 во время леченя по другому заболеванию в клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Ухудшение состояние у мужчины произошло уже дома после возвращения из медучреждения: у него поднялась температура, и его увезли в инфекционную больницу в Пскове. Там у мужчины подтвердили наличие коронавирусной инфекции. При этом на данный момент состояние гдовича — не тяжелое.

Напомним, по официальным данным, у троих жителей Гдовского района обнаружен коронавирус. Всего в регионе 64 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU