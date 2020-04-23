На Рижском проспекте в Пскове началось фрезерование старого дорожного полотна

23 Апр 2020 2020-04-23T09:55:11+03:00

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В Пскове на Рижском проспекте рабочие приступили к фрезерованию старого дорожного полотна на ремонтируемом участке — от улицы Максима Горького до Ольгинского моста. Работы ведет компания «ДорСтройСервис» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

В связи с проведением ремонтных работ одна полоса перекрыта для движения автомобилей.

Как рассказал директор дорожной компании Корюн Аветян, на этой неделе на отфрезерованном участке будет уложена геосетка и нижний слой асфальтобетонного покрытия.

На следующей неделе на 2 дня перекроют участок проспекта от улицы Петровской, включая перекресток, для проведения аналогичных работ.

«20% тротуаров уже в асфальте, установлено около 50% бордюра на проезжей части и около 50% поребриков на тротуарах. На объекте работают 4 бригады рабочих. Работы идут полным ходом. Срок сдачи по контракту — 28 августа. Мы успеваем», — заверил руководитель подрядной организации.

Рижский проспект — одна из главных магистралей города Пскова. В этом году отремонтируют 2,3 километра дороги от площади Ленина до пересечения с улицей Юбилейной. Стоимость контракта составляет 94,5 млн рублей. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU