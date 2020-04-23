24 апреля в МРЭО ГИБДД по Псковской области не будет приёма граждан из-за отключения электричества

23 Апр 2020 2020-04-23T09:59:13+03:00

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В пятницу, 24 апреля, в подразделении МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в Пскове на улице Труда, 75 не будет приёма граждан в связи с плановым отключением электроэнергии, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Таким образом, государственные услуги по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, а также выдача водительских удостоверений осуществляться не будут.

Запись через Единый портал государственных и муниципальных услуг на 24 апреля не производится.

ИСТОЧНИК KP.RU