Число заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки увеличилось на 9
За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области выросло на 9 — до 73. Об этом сообщается официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.
При этом лиц с подозрением на наличие инфекции в регионе на сегодняшний день нет.
За все время пандемии 6 человек с подтвержденным коронавирусом умерли, 9 — выздоровели. Проведено 6442 теста на COVID-19.
Статистика заболевания по районам:
Город Псков - 36
Псковский район - 6
Дедовичи - 3
Новоржевский район - 1
Островский район - 2
Плюсский район - 1
Пыталовский район - 2
Великие Луки - 10
Гдовский район - 3
Себежский район - 1
Стругокрасненский район - 2
Опочецкий район - 1
Печорский район - 3
Пустошкинский район - 2
ИСТОЧНИК KP.RU