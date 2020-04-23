Число заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки увеличилось на 9

23 Апр 2020 2020-04-23T10:14:09+03:00

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За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области выросло на 9 — до 73. Об этом сообщается официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

При этом лиц с подозрением на наличие инфекции в регионе на сегодняшний день нет.

За все время пандемии 6 человек с подтвержденным коронавирусом умерли, 9 — выздоровели. Проведено 6442 теста на COVID-19.

Статистика заболевания по районам:

Город Псков - 36

Псковский район - 6

Дедовичи - 3

Новоржевский район - 1

Островский район - 2

Плюсский район - 1

Пыталовский район - 2

Великие Луки - 10

Гдовский район - 3

Себежский район - 1

Стругокрасненский район - 2

Опочецкий район - 1

Печорский район - 3

Пустошкинский район - 2

ИСТОЧНИК KP.RU