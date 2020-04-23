В Порхове ссора двух юношей переросла в драку и закончилась уголовным делом

23 Апр 2020 2020-04-23T10:22:41+03:00

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В Порхове молодой человек 2000 года рождения подозревается в умышленном причинении своему сверстнику тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, вечером во вторник, 21 апреля, на окраине Порхова между юношами произошел конфликт, в ходе которого словесная перепалка переросла в драку. Она закончилась тем, что юноше 2000 года рождения был госпитализирован с серьезными травмами от дома по улице 54-й Армии.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по Порховскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в короткие сроки установили личность подозреваемого: мм оказался первокурсник одного из техникумов, 2001 года рождения. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU