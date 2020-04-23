2020-04-23T10:27:17+03:00
Общество

Сдача выбранного в ходе интернет-голосования для благоустройства сквера на улице Технической в Пскове запланирована на конец июня

Олег Томилин
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Сквер на улице Технической победил в городском интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства.Сквер на улице Технической победил в городском интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства.
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В Пскове активно ведутся работы по благоустройству сквера на улице Технической, 14. Строительная техника работает на площадке с начала марта. На сегодняшний день на стройплощадке выровнен грунт, выполнено основание для детской и спортивной площадок, тротуары подготовлены под устройство брусчатки, сделан бордюр, устанавливаются опоры освещения, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Депутат по округу № 12 Григорий Стороненков отметил: «Проект благоустройства общественного пространства — сквера по улице Технической занял первое место в рейтинговом голосовании и был включён в программу формирования современной городской среды. По сравнению с первоначальным эскизным проектом, по просьбе активистов округа были внесены небольшие изменения в лучшую строну, в части его оптимизации. В этом микрорайоне не было хорошего места для прогулок с детьми и занятия спортом. Теперь вместо пустыря здесь будет детская и спортивная площадки, а также зелёная зона, где псковичи смогут проводить своё свободное время. Территория спланирована так, чтобы никто никому не мешал и чтобы всё это органично смотрелось. Хочу поблагодарить жителей микрорайона за их активность, неравнодушие и участие в жизни своего микрорайона, благодаря им теперь у нас появится хорошая зона отдыха для любой возрастной категории».

Согласно плану благоустройства, на территории будет организован проезд и парковка, тротуары, вымощенные специальной плиткой, установлены скамейки, урны и новые опоры освещения, тренажёры, комплекс турников и гимнастические снаряды.

Приемка объекта запланирована на конец июня.

Напомним, решение о благоустройстве этого сквера было принято в середине 2019 года. Сквер стал победителем в интернет-голосовании по выбору участков для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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