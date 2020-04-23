Более 1 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Пскове в 2020 году

23 Апр 2020 2020-04-23T10:29:54+03:00

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Более 1 млрд рублей выделено на ремонт дорог в Пскове на 2020 год. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава Пскова Елена Полонская.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, она также сообщила, что более 100 млн рублей выделено на ремонт дворовых территорий и социально важных проездов, расположенных на избирательных округах.

«Порядка 7 млн рублей получил каждый избирательный округ для реализации наказов избирателей. Все дворовые территории и проезды, которые будут ремонтироваться, согласованы с жителями избирательных округов, составлены протоколы общих собраний. Такие решения принимаются в плотном взаимодействии депутатов с жителями своего округа», - сообщила Елена Полонская.

Напомним, в 2020 году будет отремонтировано 18 улиц, 1 площадь 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, 2 проезда и 5 дворовых территорий. Будет выполнен ремонт тротуаров на улицах Максима Горького, Народной, Западной, Печорской, Чудской, Ипподромной от Крупской до Герцена, Лесной и Харченко, пешеходные дорожки по улице Карбышева, улицы Металлистов, пройдет ремонт улицы Петровской от Коммунальной до площади Комсомольской, в том числе отремонтируют тротуары на участке от улицы Красноармейской до Госпитальной, ремонт Киселева (на участке от ул. Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии и от Рижского проспекта до Красноармейской).

ИСТОЧНИК KP.RU