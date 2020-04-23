Общегородской весенний месячник по уборке в Пскове пройдет после нормализации эпидемиологической обстановки

23 Апр 2020 2020-04-23T11:47:12+03:00

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Традиционный весенний месячник по уборке города сдвинется по срокам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на главу города Елену Полонскую.

«Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят», — заверила она в эфире телеканала «Россия 24». — Конечно, у нас именно сейчас нет возможности проводить субботники. Уборкой города занимаются только подрядные организации, с которыми у муниципалитета заключен контракт. Как только санитарно-эпидемиологическая ситуация станет благоприятной, мы обязательно все выйдем на субботник вместе с псковичами».

ИСТОЧНИК KP.RU