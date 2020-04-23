В Пскове в этом году благоустроят несколько общественных пространств

23 Апр 2020 2020-04-23T11:52:52+03:00

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В этом году в Пскове на муниципальную программу «Формирование современной городской среды» из городского бюджета выделено 65 млн рублей. Большую часть этих средств направляют на создание и строительство новых скверов: сквера Энтузиастов на Запсковье и сквера на улице Технический в микрорайоне Овсище, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова со ссылкой на главу Пскова Елену Полонскую.

Сквер Энтузиастов — это масштабный проект, требующий большого количества денежных средств, поэтому более 30 млн рублей из 65 млн пойдет на реализацию этого проекта.

Также в рамках программы дополнительно будет отремонтировано еще 5 дворовых территорий. Это те территории, которые победили в рейтинговом голосовании на основании поданных заявок псковичей. Остальные дворовые территории будут ремонтироваться в рамках 100 млн рублей, которые выделены в виде целевой субсидии муниципалитету.

Кроме того, Елена Полонская сообщила, что идет строительство новых скверов на территории города. В рамках приграничного сотрудничества создается сквер Искусств на 4-х углах: «Здесь будут созданы места для спокойного тихого отдыха и проведения массовых городских мероприятий. Возможно, в следующем году сможем установить новогоднюю елку».

Проектно-сметная документация данного парка была разработана с учетом мнения жителей. Основными пожеланиями были: детская площадка, дорожки, замена асфальтового покрытия и зеленый газон. Центральная часть сквера будет замощена брусчаткой, будут установлены уличные фонари, а также подведено электричество, например для подключения новогодней елки. В будущем здесь планируется проводить городские мероприятия. Кроме того, планируется высадка свыше 60 деревьев, это будут липы, хвойные деревья, березы и клены.

Также глава муниципалитета рассказала о том, что идет благоустройство территории Дендропарка вдоль Мирожского монастыря. Это будет логичное завершение проекта, будет полностью благоустроенный берег, который соединится с городским пляжем.

Здесь будут сделаны пешеходные зоны с учетом маломобильных групп населения, выполнена подсветка пешеходных дорожек, установлены скамейки, урны, которые совпадают по стилю с предыдущей реконструкцией на территории Дендропарка. Также будет смонтирована система видеонаблюдения и сделана зона Wi-Fi. Кроме того, будет произведено зарыбление пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU