С 27 апреля будет ограничено движение автотранспорта на улице Максима Горького

23 Апр 2020 2020-04-23T11:56:06+03:00

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В связи с проведением работ по реконструкции Рижского проспекта в Пскове с 8:00 27 апреля до 23:59 5 мая временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького (полоса после пересечения с Рижским проспектом (поворот в сторону улицы Конной). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда определены улицы Народная и Розы Люксембург.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU