Жертвами телефонных мошенников за последние 2 дня стали жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района

23 Апр 2020 2020-04-23T12:29:48+03:00

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Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района доверились лже-сотрудникам банков и потеряли деньги, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

34-летнему псковичу в среду, 22 апреля, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил горожанину, что злоумышленники якобы пытаются завладеть денежными средствами с его счета и под предлогом предотвращения их несанкционированного списания путем обмана похитил с банковской карты потерпевшего около 6000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В аналогичной ситуации 21 апреля 60-летний житель Великолукского района лишился 40 тысяч рублей. А великолучанка 1966 года рождения 22 апреля после общения с незнакомцем из «банка» не досчиталась 13 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU