Полицейские задержали нескольких подозреваемые в кражах в ряде районов Псковской области

23 Апр 2020 2020-04-23T12:53:50+03:00

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В Псковской области полицейские задержали ряд подозреваемых в кражах, произошедших в нескольких районах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, накануне, 22 апреля, в Пскове около 10 часов утра в помещении одного из лечебных учреждений города свободным доступом была совершена кража мобильного телефона.

По имеющимся сведениям, владелица телефона забыла его на скамейке. В этом противоправном деянии подозревается безработный пскович 1968 года рождения. Он дал признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск. Похищенный телефон обнаружен и изъят.

В городе Пыталово из надворной постройки у дома по улице Пионерской были похищены металлические изделия: для этого злоумышленники разобрали часть стены. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения МВД России по Пыталовскому району, установлены подозреваемые — двое безработных местных жителей, 1974 и 1977 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Шелково Великолукского района из квартиры путем проникновения через незакрытую входную дверь совершена кража бензопилы и продуктов. Причиненный ущерб составил более 13 тысяч рублей. В этой краже подозревается не работающая местная жительница, 1987 года рождения. Проводится расследование.

А из хозяйственной постройки у дачного дома в деревне Хилово Дедовичского района путем вырывания пробоя входной двери похищено около ста метров медного электрокабеля. Полицией установлен подозреваемый. Это – 28-летний безработный житель Дедовичского района. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU