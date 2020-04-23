«Почта России» открыла 80 вакансий в Псковской области

23 Апр 2020 2020-04-23T13:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с увеличением спроса на услуги доставки «Почта России» расширила число вакансий в почтово-логистической сфере: как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе местного филиала организации, всего в Псковской области открыто около 80 вакансий.

Большую часть новых сотрудников Почта России ищет в Пскове, Великих Луках и Порховском районе на должности оператора связи и почтальона. Сотрудники будут устроены официально.

Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

«Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Отдел подбора и обучения персонала готов проводить собеседования с каждым желающим», — отметила заместитель директора по кадровым и социальным вопросам УФПС Псковской области Ирина Митрофанова.

Для получения более подробной информации можно обратиться по телефону: +7(8112)687300 доб. 2316 (Марина Иванова - руководитель группы подбора и обучения персонала УФПС Псковской области).

Отметим, в состав УФПС Псковской области входят 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, в том числе 405 – в сельской местности, 67 – городских отделений почтовой связи, 9 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. В управлении работает 2313 сотрудников, среди которых 1017 почтальонов.

ИСТОЧНИК KP.RU