4 человека погибли и 9 пострадали в ДТП на территории Псковской области с 16 по 22 апреля

23 Апр 2020 2020-04-23T13:17:44+03:00

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С 16 по 22 апреля 2020 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 11 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 4 человека, еще 9 получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС.

За указанный период спасателям пришлось деблокировать из искореженных от ударов машин с помощью гидравлических инструментов одно пострадавшего и одного погибшего человека.

Еще одному травмированному гражданину сотрудники МЧС оказали доврачебную помощь до прибытия медиков.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства и один раз – ликвидация вторичных факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU