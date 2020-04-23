2020-04-23T13:56:47+03:00
Общество

Псковской области не хватает 74 врача и 87 медсестер для борьбы с коронавирусом

Олег Томилин
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В медицинских учреждениях не хватает для эффективной работы во время пандемии коронавируса 74 врачей и 87 медсестер-анестезистов, сообщил сегодня, 23 апреля, на совещании с медиками губернатор Михаил Ведерников.

Как передает «Псковское агентство информации», также глава региона попросил представителей медицинского сообщества сообщить ему напрямую о реализации мер по поддержке всех категорий медработников. «Все ли они дошли до людей, как они работают на местах? Не так давно мы с [председателем Псковоблздрава] Мариной Гаращенко посетили скорую, где узнали что сотрудники не получили двойную выплату по зарплате, хотя и они находятся в зоне риска. Не исключено, что и в других местах такое тоже может быть. Мы также готовы обсудить и оперативно дополнить пакет мер поддержки для врачей», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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