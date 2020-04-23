В Пскове мужчина неудачно попытался украсть из магазина две бутылки вина и еду
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В среду, 22 апреля, в магазине на улице Инженерной сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали мужчину, который попытался похитить 2 бутылки вина и продукты питания. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделе Росгвардии по Псковской области.
Персонал магазина вовремя заметил попытку кражи и нажал кнопку тревожной сигнализации: на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал 46-летнего злоумышленника и передал его в территориальный отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU